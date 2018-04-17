اكدت قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في اربيل على تأثير الرحلات المباشرة بين طهران واربيل في تنمية العلاقات التجارية واعلنت انه سيتم استئناف الرحلات يوم 27 ابريل 2018.

واضاف مرتضى عبادي انه تم وقف الطيران المباشر بين طهران واربيل بعد غلق الحكومة العراقية مطارات اقليم كردستان علي ان يتم استئنافه يوم الجمعة 27 ابريل وسيتم تسيير رحلتين اسبوعيا يومي الثلاثاء والجمعة.

وفيما يتعلق بالرحلات بين طهران والسليمانية قال عبادي انه حصلت الموافقة لاستئناف الرحلات الي مطار السليمانية وان شركات الطيران في البلدين تقوم بالتنسيق وعند الانتهاء سيتم الابلاغ.

المصدر: وكالة ارنا