اعرب مساعد وزير الخارجية الروسي عن امله بالا تستسلم اوروبا لامريكا وان تلتزم بتعداتها فيما يخص الاتفاق النووي .

واضاف سيرغي ريباكوف خلال لقائه السفير الايراني في روسيا ان السياسة الروسية هي صيانة الاتفاق ولا تقبل اية تعديل عليه.واكد استمرار التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وكذلك السلام و الامن في المنطقة.واكد الطرفان خلال اللقاء علي حل الازمة السورية بالطرق السياسية عن طريق الحوار بين جميع الفصائل.

كما التقى السفير الايراني مع سيرغي ورشين احد مساعدي وزير الخارجية الروسي لبحث الاوضاع في سوريا مؤكدين علي استمرار التعاون في القضايا التي تهم المنطقة.

وبين ورشنين ان اوضاع المنطقة وسوريا خطرة جدا وقال ان الهدف الاصلي لروسيا هو الحؤول دون تفاقم الاوضاع وستقوم ببذل المساعي الدبلوماسية وعلي جميع المستويات لارساء السلم والاستقرار فيها.

المصدر: وكالة ارنا