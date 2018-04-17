أحيا أبناء الجولان السوري المحتل اليوم الذكرى الـ 72 لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن مؤكدين الثقة بتحرير كامل الأرض السورية وتطهيرها من الاحتلال والإرهاب على السواء.

وفي بيان أصدروه بالمناسبة، جدد الاهل في الجولان تمسكهم بهويتهم العربية السورية وانتمائهم لوطنهم الأم سورية مؤكدين أن الجولان المحتل عائد إلى السيادة الوطنية السورية محرراً عزيزاً بفضل بطولات وتضحيات الجيش السوري وصمود الشعب وحكمة القيادة السياسية.

وقال أبناء الجولان “إن ذكرى الجلاء تمر هذه الأيام وشعبنا يحتفل بانتصاره على العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي الذي يعود بأشكال وأوجه متعددة من خلال دعمه التنظيمات الإرهابية”.

من جهتها أكدت الهيئة الشعبية لتحرير الجولان إصرارها على مواصلة النضال من أجل استكمال مسيرة التحرير وإيمانها المطلق بحتمية الانتصار وعودة الجولان إلى الوطن الأم سورية.

وقالت الهيئة في بيان لها “تتزامن هذه الذكرى اليوم مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب الذي أراد تفتيت سورية وقتل شعبها وتدمير مقدراتها خدمة للكيان الصهيوني”.

المصدر: وكالة سانا