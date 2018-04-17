بدء تسليم السلاح الثقيل والمتوسط ضمن تنفيذ بنود الاتفاق بين الدولة السورية وارهابيي “جيش الإسلام” في مدينة الضمير بريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2018 - 13:31
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مصدر عسكري سوري: لم يكن هناك أي إعتداء خارجي على سوريا
بدء تسليم السلاح الثقيل والمتوسط ضمن إتفاقية بين الدولة السورية وإرهابيي جيش الإسلام في الضمير
سانا: الإتفاق ينص على خروج حوالي 1000 إرهابي من " جيش الإسلام" إلى جرابلس
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي منتشر بكثافة في منطقة هضبة الجولان السورية المحتلة
صحيفة يديعوت أحرونوت: الإنتشار الأمني جاء خشية من أي رد فعل إيراني على إستهداف مطار T4
صحيفة وول ستريت جورنال: إدارة الرئيس ترامب تخطط لإستبدال القوات الأميركية في سوريا بأخرى عربية
تظاهرات في عدة مدن بريطانية بينها العاصمة لندن إحتجاجاً على الضربة العسكرية في سوريا
تظاهرات إحتجاجية في الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا تنديداً بجرائم واشنطن وحلفائها ورفضاً للهيمنة الأميركية على العالم
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وزير الحرب الإسرائيلي: "إسرائيل" لن تقبل بأن تقيّد روسيا حركتها في سوريا والمنطقة
3 شهداء من قوات حرس الحدود الإيرانية بعد إشتباكات مع عناصر إرهابية في منطقة ميرجاوه على الحدود الشرقية لإيران
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مديرية رازح الحدودية في صعدة وأضرار كبيرة في منازل المواطنين
قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن إنطلاق عمليات تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار من إرهابيي داعش
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: اليوم هو إكمال عدة شهر رجب وغداً الأربعاء أول أيام شهر شعبان
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
بدء تسليم السلاح الثقيل والمتوسط ضمن تنفيذ بنود الاتفاق بين الدولة السورية وارهابيي “جيش الإسلام” في مدينة الضمير بريف دمشق
منذ 24 mins
17 April، 2018
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