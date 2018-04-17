اعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له انه”عند السّاعة الواحدة والنّصف من فجر اليوم الثلاثاء شنت إحدى المجموعات الإرهابيّة هجوما من داخل الأراضي الباكستانية ضد إحدى أبراج قوات حرس الحدود بهدف السّيطرة عليه”.

وقام عناصر الحدود بالاشتباك مع العناصر الإرهابيّة وقاوموهم بشدّة، ومع وصول قوات المؤازرة اشتدت حدّة الاشتباكات وتم إفشال الهدف المشؤوم لهذه المجموعة الارهابية.

و خلال هذه الاشتباكات تم قتل 3 من عناصر المجموعة الإرهابية وإصابة آخرين بينما عمدت بقية أفراد المجموعة إلى الانسحاب والتّخفّي، وخلال هذا الاشتباك اصطدمت سيّارة تابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية المؤازرة، ما أدّى إلى استشهاد عنصرين وإصابة اثنين آخرين.

وجدد الحرس التأكيد على جهوزية القوى الأمنية والدّفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قوى حرس الحدود وقوات حرس الثورة الاسلاميّة البريّة لمواجهة أي تحرّك من قبل الأعداء ضد البلاد والشّعب الإيراني؛ كما أشار البيان في ختامه إلى أنّه يتوقع من الدّول الصّديقة والمُجاورة ألّا تسمح بتحرك عملاء الاستكبار على أراضيها.

يُذكر أن عنصريين تابعين لقوات حرس الحدود الإيرانيّة قد استشهدا في هذا الاشتباك الحدودي ليرتفع بذلك عدد شهداء القوات الأمنية المُدافعة إلى 4 اشخاص.

المصدر: موقع الحرس الثوري الإيراني