يحتمل أن يتم فتح “الخط الساخن” بين زعيمي الكوريتين الشمالي، كيم جونغ أون والجنوبي مون جاي إن، هذا الأسبوع .

وذكرت وكالة “يونهاب”، نقلا عن الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، ان إمكانية فتح هذا الخط الساخن المباشر اصبحت محور محادثات وفدي البلدين في أطار الإعداد للقمة، التي ستعقد في 27 نيسان/أبريل الجاري.

ويعقد لقاء قمة وصف بالتاريخي، يجمع بين الرئيسين، الكوري الجنوبي مون جاي إن والكوري الشمالي كيم جونغ أون، يوم 27 نيسان/أبريل الحالي، في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريين الشمالي والجنوبي، كثمرة لزيادة دفء العلاقات بين الدولتين بعد دورة الألعاب الأولمبية، التي استضافتها بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالة سبوتنيك