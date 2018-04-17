أبرز التطورات على الساحة السورية:17 _ 04 _ 2018

دمشق وريفها:

ـ تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط 3 صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق.

حمص وريفها:

ـ أسقطت الدفاعات الجوية السورية معظم الصواريخ المعادية التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص والبالغ عددها 6 صواريخ.

حلب وريفها:

ـ استعادت “هيئة تحرير الشام” السيطرة على قرية السعدية في ريف حلب الغربي، بعد اشتباكات مع “جبهة تحرير سوريا”.

ـ تحدثت تنسيقيات المسلحين عن دخول “الفرقة التاسعة قوات خاصة” التابعة لـ “الجيش الحر” إلى جانب “جبهة تحرير سوريا، في المعارك الدائرة بين “تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام”، في ريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بهم في محيط قرية معرشمارين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل مدنيٌ إثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وقرية عين شيب بريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ نصبت “هيئة تحرير الشام” حاجزاً لها على الطريق الواصل بين قريتي بسقلا وحاس بريف إدلب الجنوبي، لاعتقال الأشخاص المطلوبين لها.

حماه وريفها:

ـ اُستشهد ٣ مدنيين بينهم امرأة وأُصيب 10 آخرون، إثر سقوط 15 قذيفة صاروخية على قرية “غور العاصي” في ريف حماه الجنوبي، مصدرها المجموعات المسلحة.

المصدر: الاعلام الحربي