ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تعطيلات للمعروض ولاسيما في الشرق الأوسط.

وفي الساعة 0646 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.75 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.58 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن أسواق النفط تتلقى دعما من الشعور بوجود مخاطر كبير لحدوث تعطيلات مثل إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

المصدر: رويترز