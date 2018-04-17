قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 11.8 في المئة في 2017. وكانت نسبة البطالة في مصر عام 2016 قد بلغت 12.5 في المئة.

وتفصيلا، ذكر الجهاز الحكومي أن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 29 سنة بلغت 24.8 في المئة.

وفي هذه الفئة العمرية كانت نسبة البطالة بين الشباب الذكور 20 في المئة و36.5 في المئة بين الشباب الإناث.

وأشار إلى أن حجم القوى العاملة في مصر بلغ 29.5 مليون فرد في 2017، مقابل 28.9 في 2016. بزيادة قدرها 1.9 في المئة أي ما يعادل 540 ألف عامل جديد. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة في مص أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.4 مليون شخص في 2017 مقابل 3.6 مليون شخص في 2016.

وقال إن 25 في المئة من إجمالي القوى العاملة في مصر تنشط في مجال الزراعة وصيد الأسماك، و12.9 في مجال البناء والتشييد.

المصدر: سكاي نيوز