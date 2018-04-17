أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 17 نيسان 2018

النهار‎

سأل خبير مالي عن قبول مؤسّسات الدولة باستمرار هبات سيارات من دون السؤال عن الوقود الذي تحتاجه وتكاليف ‏الصيانة التي تزيد الأعباء من دون التزام القانون الذي يُحدّد عدد السيّارات المُخصّصة لكل إدارة‎.

سجل ارتفاع ملحوظ في تأسيس الجمعيات الأهليّة في مختلف المناطق من دون شطب تلك غير الفاعلة وغير الناشطة ‏ممّا يجعل عدد الجمعيّات كبيراً جدّاً‎.

ترفض إدارات مدارس إعادة تسجيل تلامذة رفض ذووهم تسديد الزيادات على الأقساط‎.‎

البناء‎

خفايا‎

استغرب نائب سابق أن يتذكّر خصمه النائب الحالي موضوع الإنماء من خلال قوله إنّ معركة الإنماء تبدأ في السابع ‏من أيار، علماً أنّ النائب المُشار إليه أمضى حتى الآن 13 عاماً في النيابة منها أكثر من 10 أعوام في وزارات ‏أساسية، فيما يعود تولّي رئيس الكتلة التي ينتمي إليها مقاليد النيابة إلى العام 1991، والوزارة إلى العام 1984…؟‎

كواليس‎

توقفت مصادر فرنسية أمام تزامن الإصرار في البيت الأبيض على تكذيب الرئيس الفرنسي حول نية الرئيس ‏الأميركي التراجع عن نيته، سحب قواته قريباً من سورية، وتأكيد النية الأميركية بلقاء ثنائي يجمع الرئيسين الأميركي ‏والفرنسي. وتساءلت عما إذا كانت كذبة الرئيس الفرنسي مميتة لجهة دخولها بلا قصد على خط تعطيل مساعي قمة ‏روسية أميركية تقوم على تعهّد أميركي بالانسحاب من سورية قريباً‎…‎

الجمهورية‎

قال مرجع قضائي إن “المادة المشبوهة” التي أثارت أخيراً جدلاً كبيراً سُرِّبت تسريباً خلال المناقشات في إحدى ‏اللجان‎.

تتخوّف ماكينة أحد التيارات من دفع أموال لأشخاص ليسوا ملتزمين وفي المقابل عدم وضع لائحة التيار في صندوقة ‏الإقتراع‎.

لاحظت أوساط سياسية أن شدّ العصب في بعض المناطق للحصول على حاصل إنتخابي بدأ يأخذ منحى غير عادي ‏من إطلاق رصاص وتكسير محلات وغيرها بين تيارات مختلفة‎.‎

اللواء‎

عطّل التشويش الدولي قبل الضربة العسكرية الثلاثية الاتصالات الهاتفية واللاسلكية فوق لبنان وسوريا ودول أخرى ‏في المنطقة‎.

أدّى تدخل جهة حزبية فاعلة إلى تحريك الاتصالات لمعالجة الشغور في مركز مهم مقابل مركز آخر في وزارة سيادية‎.

إعتبرت أوساط جنبلاطية أن تحالف تيار المستقبل مع الحزب الديموقراطي الإرسلاني الإنتخابي في دائرة مرجعيون، ‏خطوة جديدة بإتجاه الإبتعاد عن التعاون بين بيت الوسط والمختارة‎!‎

المستقبل‎

قيل : إن أوساطاً ديبلوماسيةً ساهمت في إنشاء المجموعة الدولية لدعم لبنان تقول إنه من المفيد أن “تواكب خطّة لبنان في ‏مؤتمر بروكسل تصوّره لتأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم، لكي تحظى بدعم الدول المشاركة، فضلاً عن ‏المساعدات المتوقّع تقديمها الى المؤسسات

المصدر: الوكالة الوطنية