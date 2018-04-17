أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 17 نيسان 2018
النهار
سأل خبير مالي عن قبول مؤسّسات الدولة باستمرار هبات سيارات من دون السؤال عن الوقود الذي تحتاجه وتكاليف الصيانة التي تزيد الأعباء من دون التزام القانون الذي يُحدّد عدد السيّارات المُخصّصة لكل إدارة.
سجل ارتفاع ملحوظ في تأسيس الجمعيات الأهليّة في مختلف المناطق من دون شطب تلك غير الفاعلة وغير الناشطة ممّا يجعل عدد الجمعيّات كبيراً جدّاً.
ترفض إدارات مدارس إعادة تسجيل تلامذة رفض ذووهم تسديد الزيادات على الأقساط.
البناء
خفايا
استغرب نائب سابق أن يتذكّر خصمه النائب الحالي موضوع الإنماء من خلال قوله إنّ معركة الإنماء تبدأ في السابع من أيار، علماً أنّ النائب المُشار إليه أمضى حتى الآن 13 عاماً في النيابة منها أكثر من 10 أعوام في وزارات أساسية، فيما يعود تولّي رئيس الكتلة التي ينتمي إليها مقاليد النيابة إلى العام 1991، والوزارة إلى العام 1984…؟
كواليس
توقفت مصادر فرنسية أمام تزامن الإصرار في البيت الأبيض على تكذيب الرئيس الفرنسي حول نية الرئيس الأميركي التراجع عن نيته، سحب قواته قريباً من سورية، وتأكيد النية الأميركية بلقاء ثنائي يجمع الرئيسين الأميركي والفرنسي. وتساءلت عما إذا كانت كذبة الرئيس الفرنسي مميتة لجهة دخولها بلا قصد على خط تعطيل مساعي قمة روسية أميركية تقوم على تعهّد أميركي بالانسحاب من سورية قريباً…
الجمهورية
قال مرجع قضائي إن “المادة المشبوهة” التي أثارت أخيراً جدلاً كبيراً سُرِّبت تسريباً خلال المناقشات في إحدى اللجان.
تتخوّف ماكينة أحد التيارات من دفع أموال لأشخاص ليسوا ملتزمين وفي المقابل عدم وضع لائحة التيار في صندوقة الإقتراع.
لاحظت أوساط سياسية أن شدّ العصب في بعض المناطق للحصول على حاصل إنتخابي بدأ يأخذ منحى غير عادي من إطلاق رصاص وتكسير محلات وغيرها بين تيارات مختلفة.
اللواء
عطّل التشويش الدولي قبل الضربة العسكرية الثلاثية الاتصالات الهاتفية واللاسلكية فوق لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة.
أدّى تدخل جهة حزبية فاعلة إلى تحريك الاتصالات لمعالجة الشغور في مركز مهم مقابل مركز آخر في وزارة سيادية.
إعتبرت أوساط جنبلاطية أن تحالف تيار المستقبل مع الحزب الديموقراطي الإرسلاني الإنتخابي في دائرة مرجعيون، خطوة جديدة بإتجاه الإبتعاد عن التعاون بين بيت الوسط والمختارة!
المستقبل
قيل : إن أوساطاً ديبلوماسيةً ساهمت في إنشاء المجموعة الدولية لدعم لبنان تقول إنه من المفيد أن “تواكب خطّة لبنان في مؤتمر بروكسل تصوّره لتأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم، لكي تحظى بدعم الدول المشاركة، فضلاً عن المساعدات المتوقّع تقديمها الى المؤسسات
المصدر: الوكالة الوطنية