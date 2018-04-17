أكدت السفارة الروسية في لندن أن الاتهامات ضد روسيا بالهجمات الإلكترونية (على بريطانيا) تعتبر مثالا على “سياسة لندن المتهورة والاستفزازية وغير المبررة” تجاه موسكو.

وقال مكتب السفارة الصحفي “في الأيام الأخيرة، لاحظنا مرارا وتكرارا تحذيرات مفادها أنه ينبغي على المملكة المتحدة الاستعداد لهجوم إلكتروني وشيك من جانب روسيا انتقاما للغارات الجوية في سوريا وحادث سالزبوري”. وأضاف: “هذه البيانات استمرار لسلسلة خطيرة من التصريحات البريطانية”.

وتابع “نعتبر هذه الاتهامات والتكهنات مثالا حيا على السياسة المتهورة والاستفزازية وغير المبررة ضد روسيا.. نشعر بخيبة أمل من حقيقة أن مثل هذه التصريحات الجادة تنشر دون أي دليل ودون أي محاولات من جانب المملكة المتحدة لاستيضاح الوضع في المقام الأول مع روسيا”.

وأكدت السفارة الروسية، أن موسكو اقترحت مرارا على لندن، إنشاء آليات ثنائية للتعاون في مجال أمن المعلومات، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني تجاهلها.

وقالت السفارة في هذا الصدد “سيكون من المفيد الإشارة إلى أن روسيا قدمت على مختلف المستويات في المملكة المتحدة، العديد من المقترحات بشأن إنشاء آليات ثنائية للتعاون في مجال أمن المعلومات.. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقترح على نظيره البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته في ديسمبر 2017 إلى موسكو، بدء حوار جاد حول هذه القضية. للأسف، تجاهل مقترحاتنا الجانب البريطاني”.

تجدر الإشارة، إلى أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قال في معرض تعليقه على تأكيد لندن وواشنطن أن “القراصنة الروس يهاجمون شبكات الوزارات الحكومية والشركات والبنى التحتية الحساسة في جميع أنحاء العالم”.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن “هذا هو مثال آخر على تجاهل روسيا للمعايير الدولية للنظام العالمي.. في هذه المرة من خلال حملة التجسس الإلكتروني موسعة وعدوان تحاول من خلاله تقويض الحكومة وزعزعة استقرار أعمال التجارة”.

المصدر: وكالات