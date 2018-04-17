قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف للصحفيين، إنه لا تجري في الوقت الراهن أي مباحثات بخصوص نقل المفاوضات السورية – السورية من جنيف إلى فيينا.

وأجاب غاتيلوف في رد على سؤال لوكالة “نوفستي” الروسية حول ما إذا هناك حديث عن نقل المفاوضات بعد تصريحات لوزيرة الخارجية النمساوي، قائلا: “مكان المفاوضات السورية – السورية هو جنيف. ومن المنطق الحفاظ على هذه العملية التفاوضية في صيغتها الحالية المتعارف عليها.

وأضاف الدبلوماسي الروسي “على كل الأحوال لم نجر محادثات مع أحد من أجل تغيير مكان المفاوضات من جنيف إلى فيينا”.

وكانت وزيرة الخارجية النمساوية قد صرحت في وقت سابق اليوم لإذاعة محلية بأنها ترى أنه من المناسب أن تجري جولة المفاوضات الجديدة بين أطراف الأزمة السورية في مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.

المصدر: وكالات