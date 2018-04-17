مصدر عسكري سوري: ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف حمص تم اسقاطها جميعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2018 - 03:42
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ خرقت الأجواء السورية فوق ريف حمص وتسقط معظمها
مصدر عسكري سوري: ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف حمص تم إسقاطها جميعها
مصدر عسكري سوري: ستة صواريخ معادية استهدفت مطار الشعيرات بريف حمص تم إسقاط معظمها
البنتاغون : لا يوجد أي نشاطات عسكرية أمريكية في منطقة حمص السورية
مستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان: منظومة الدفاع الجوي السورية أذكى من صواريخ واشنطن وحلفائها
البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: موسكو تتهم الأجهزة البريطانية بفبركة الهجوم الكيميائي في سوريا
المندوب السوري لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: العدوان الثلاثي هدف إلى إعاقة عمل بعثة تقصي الحقائق في دوما
وزير الخارجية التركي: العلاقات مع روسيا قوية ولا يمكن أن تهدمها فرنسا أو أميركا ينبغي أن تكون تصريحات ماكرون أكثر جدية
السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يقول إن الضربة الثلاثية ضد سوريا كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران
الاتحاد الأوروبي: العملية التركية في عفرين شمال غرب سوريا زادت من تعقيد الوضع الإنساني وأدت إلى نزوح كبير للسكان
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي يدعو الغرب إلى انتهاج مسار يرمي لتحسين العلاقات مع روسيا ودول منطقة الشرق الأوسط
البيت الأبيض: الرئيس ترامب لا يزال يرغب في سحب القوات الأميركية من سوريا ولكن ليس هناك جدول زمني
الشيخ نعيم قاسم: الحشد والهجوم من الفريق الآخر على منطقة بعلبك الهرمل هو لاستهداف المقاومة التي نشأت فيها
الشيخ قاسم من الهرمل: الموقع النيابي هو موقع خدمة وليس للكسب وتصويتكم هو للخط وايمانكم هو بالمشروع وليس بالأفراد
مصدر عسكري يمني: عمليات هجومية واسعة للجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقع المرتزفة في مديرية المصلوب بالجوف
المصدر: عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة خلال العمليات على مواقعهم في السلان ونوبة صابر وكبري الباحث بالمصلوب
مصادر يمنية: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً من نوع بدر 1 على محطة الكهرباء في نجران
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في صحراء البقع بصاروخ زلزال 2
استشهاد 6 يمنيين من عائلة واحدة في قصف لطائرات العدوان على منطقة الحائط في مديرية حيس بالحديدة
نواب أردنيون يرفضون عودة السفير الإسرائيلي إلى بلادهم: نعتبر هذه السفارة وكر تجسس على الأرض الأردنية
نوري المالكي يستقبل سفير روسيا في بغداد: نرفض استخدام القوة كطريقة لحل الصراع السوري وما حصل سيفاقم الأوضاع
رئيس الحكومة العراقية يشدد على أهمية الحفاظ على النصر ضد الإرهاب من خلال الإعمار والبناء ووحدة البلد
الولايات المتحدة: مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أحداث شغب داخل سجن بولاية ساوث كارولينا
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: يوم الثلاثاء هو إكمال عدة شهر رجب والأربعاء أول أيام شهر شعبان
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
مصدر عسكري سوري: ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف حمص تم اسقاطها جميعاً
منذ 2 ساعة
17 April، 2018
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