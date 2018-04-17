أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية العثور على 1.5 طن من المتفجرات في بلدة دوما السورية، آخر جيب للمسلحين في الغوطة الشرقية سيطر عليه الجيش مؤخرا.

وقال رئيس المركز اللواء يوري يفتوشينكو اليوم الاثنين: “بالأمس، وبمساعدة ممثلي المركز ووحدات الشرطة العسكرية الروسية، عثر على ذخائر ومتفجرات في ورش ومستودعات مسلحي جيش الإسلام”.

ومن بين المتفجرات والمواد العسكرية الأخرى التي عثر عليها “250 لغما مضادا للجنود، و25 كيلوغراما من مادة تي إن تي المتفجرة و 1.5 طن من المتفجرات، و1520 فتيلا متفجرا، ونقلت إلى مديرية التسليح في القوات المسلحة السورية”، وفقا ليفتوشينكو.

وأعلن الجيش السوري، السبت الماضي، استعادة كامل مساحة الغوطة الشرقية بعد إخراج آخر دفعة من مسلحي “جيش الإسلام” من دوما بتجاه إدلب.

المصدر: وكالة سبوتنيك