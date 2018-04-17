أكد مسؤول أمني عراقي، تمكن بغداد من إدراج شركة وعراقيين اثنين متهمين بتمويل تنظيم “داعش” و”القاعدة”، ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة تمهيدا لتجميد أصولهما المالية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن لجنة الجزاءات الدولية بشأن تنظيم “داعش” و”القاعدة”، في مجلس الأمن، وافقت على إدراج شركة الكوثر للتوسط المالي، ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، إضافة إلى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفري، إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة بتجميد الأصول المالية.

وأشار المسؤول إلى أن القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبجهود الحكومة العراقية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية