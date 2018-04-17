بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ آخر التطورات في سوريا، بما فيها العدوان الغربي الثلاثي.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان استقبل بقصر الرئاسة الأمين العام لحلف الناتو، وبحث معه علاقات أنقرة مع الحلف، والتحضير لقمة الناتو في بروكسل في تموز/يوليو المقبل.

وتبادل أردوغان وستولتنبرغ الآراء حول مكافحة الإرهاب والعملية التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا ردا على الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في دوما.

وعقب ذلك، أجرى أردوغان مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وناقش معها العلاقات الثنائية بين البلدين والعدوان على سوريا.

وأكد الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات للحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضمان استمرار التسوية السياسية.

ورحبت أنقرة بالعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا، وتتهم السلطات السورية بالوقوف وراء الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في دوما.

المصدر: وكالات