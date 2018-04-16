قال القيادي في حركة “حماس” محمود الزهار إن “حماس أخبرت الجانب المصري التزامها بما تم الاتفاق عليه مسبقا بالقاهرة”.

وأضاف الزهار في حديث له الاثنين “حماس لن تقدم مزيدا من التنازلات في ملف المصالحة لأن الشارع الفلسطيني يعلم أن الرئيس محمود عباس وحده هو من يعطل المصالحة الفلسطينية”.

من جهة ثانية، أكد الزهار أن “حماس لم تستلم عروضا رسمية من الأوروبيين وفي حال تم تقديم شيء سيتم دراسته من قبل قيادة الحركة”.

وأوضح الزهار أن “الحديث عن عروض لحماس هو بمثابة وسائل تخدير للشعب الفلسطيني وهذه العروض تخدم المشروع الإسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم