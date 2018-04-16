وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري.

وستتيح موافقة وزراء الصيد خلال اجتماعهم في 28 نيسان/ابريل في لوكسمبورغ للمفوضية الاوروبية تعديل البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 تموز/يوليو.

وقالت المفوضية التي تفاوض باسم الدول الأعضاء إنه “يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة”، وأضافت ان “قرار محكمة العدل يجعل من الضروري تجديد النطاق الجغرافي لتطبيق الاتفاق”.

وقررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي نهاية شباط/فبراير ان “اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب قابل للتطبيق على أراضي المملكة ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق”.

وأوضحت المحكمة ان “شمول تطبيق اتفاق الصيد البحري أراضي الصحراء الغربية يخالف عددا من أحكام القانون الدولي المتصلة بحق تقرير المصير”، داعية الى “تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الاتفاق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية