الجيش السوري يسيطر على “خربة بربرة” و”تل الناعورة” بريف حماه الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2018 - 17:25
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الجيش السوري يسيطر على وادي الحبية وأرض قبر الشيخة وظهرة جبابي وظهرة الجاسية وأرض الجاسية ووادي القرباط بريف حماه
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السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
الجيش السوري يسيطر على “خربة بربرة” و”تل الناعورة” بريف حماه الجنوبي
منذ 21 mins
16 April، 2018
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