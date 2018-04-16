تعهدت الصين واليابان الاثنين إعادة إطلاق العلاقات بينهما من نقطة جديدة وبتعاون وثيق.

ورحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بضيفه وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي يقوم بزيارة الى اليابان مدتها ثلاثة أيام، ودعا آبي الى تحسين العلاقات بين البلدين، وقال إن “عليهما العمل معا في مسألة كوريا الشمالية”.

وأشار آبي الى انه “سيزور الولايات المتحدة لاجراء محادثات مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسعي لنزع الاسلحة النووية بشكل كامل لا رجوع عنه في كوريا الشمالية”، وأضاف “نريد ان نتعاون مع الصين”، وتابع “نأمل في تطوير علاقات استراتيجية مفيدة لكل من اليابان والصين في مختلف المجالات”.

من جهته، قال الوزير الصيني إن “بكين ترغب في اطلاق التعاون الصيني الياباني من نقطة جديدة من أجل التعاون في الطاقة والمالية والبيئة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية