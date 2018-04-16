باريس تعتبر ان الأولوية لتمكين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من إنجاز ما وصفته “تفكيك البرنامج الكيميائي السوري” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2018 - 14:05
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تحدّث في المهرجان الانتخابي الذي نظّمه حزب الله في بلدة مشغرة البقاعية
السيد نصرالله: محدودية الضربة على سوريا اعتراف بقدرة محور المقاومة على إلحاق الأذى إن لم أقل الهزيمة بمن يفكر بالعدوان
السيد نصرالله: الشعب والجيش السوري والقيادة السورية ثقتهم أشد وأقوى من أي وقت مضى بعد الضربة الأميركية
السيد نصرالله: نعلم ونجزم أن دولاً خليجية كانت تمارس أعلى درجات التحريض على الإدارة الأميركية للقيام بضربة عسكرية ضخمة
السيد نصرالله: نتيجة الضربة مزيد من الإحباط عبّر عنه قادة الجماعات المسلحة والمعارضة السورية وبعض الدول الإقليمية
السيد نصرالله: العدو الإسرائيلي بعد كل تجارب المقاومة في لبنان أجبن من أن يحرك دباباته وجنوده إلى البقاع الغربي وراشيا
السيّد نصرالله: نؤمن أن وصول أعضاء لائحة "الغد الأفضل" يشكل مصلحة وطنية وقوة لكل المؤمنين بالمقاومة والداعمين لها
الجيش السوري يسيطر على "بيت الري" و"جبل الكن" و"وادي الخنزير" بريف حماه الجنوبي بعد مواجهات مع إرهابيي النصرة
إستشهاد سوري وإصابة امرأة وطفلة جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها المسلّحون على قرية الأشرفية بريف حمص الشمالي
تجمع جماهيري حاشد في ساحة الأمويين بدمشق تحية لانتصارات الجيش السوري على الإرهاب والتصدي للعدوان الثلاثي على سوريا
تجمع جماهيري في مدينة حمص احتفالاً بعيد الجلاء وانتصارات الجيش السوري
نيويورك تايمز: ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي يعترف بأن "إسرائيل" هي من هاجمت مطار "تي فور" في سوريا الأسبوع الماضي
الخارجية الإيرانية: سيتلقى الكيان الصهيوني الرد على عدوانه على مطار الـ"تي فور" في سوريا عاجلاً أم آجلاً
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: وفد لجنة تقصي الحقائق وصل إلى دمشق منذ 3 أيام وعقدنا معه عدة اجتماعات
المقداد: سوريا أكّدت لوفد لجنة تقصي الحقائق استعدادها التام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة له للقيام بمهامه
إدخال عدد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
إجتماع طارئ لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: واشنطن تحاول عرقلة عمل خبراء المنظمة في سوريا قبل وصولهم إلى دوما
البيت الأبيض: المهمة الأميركية في سوريا "لم تتغير" والرئيس دونالد ترامب يريد سحب القوات الأميركية بأسرع وقت ممكن
الخارجية الصينية: ضربة الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا بسبب مزاعم استخدام أسلحة كيميائية غير مسؤولة
المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني في اليمن يدين العدوان الثلاثي على سوريا ويعتبره رد فعل على انتصارات الجيش السوري
متظاهرون إسبان وأبناء الجالية السورية يتجمعون أمام مقر السفارة السورية في مدريد تنديداً بالعدوان الثلاثي على سوريا
تظاهرة في العاصمة الأرجنتينية "بيونس ايرس" بمشاركة أبناء الجاليات العربية تنديداً بالعدوان على سوريا
علي أكبر ولايتي: جبهة المقاومة اليوم أكثر صموداً من أي وقت مضى وإيران مصممة على الاستمرار بدعم دول المنطقة
ولايتي حول بيان القمة العربية: لا أهمية لاجتماع دونت بيانه الختامي حكومة متزلزلة لا قيمة لها
سلطات العدو تعلن عن اعتقال 30 فلسطينياً خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة
شرطة العدو تستخدم قنابل صوتية لتفريق تظاهرة ليهود متشددين بالقدس المحتلة احتجاجاً على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية
مصادر يمنية: إستشهاد امرأتان وإصابة 5 أخريات وطفل إثر غارات لطائرات العدوان على جبل مسار بمديرية مناخة بصنعاء
المدير السابق للـFBI جيمس كومي يعتبر أنّ دونالد ترامب غير مؤهل أخلاقياً ليكون رئيساً للولايات المتحدة
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
باريس تعتبر ان الأولوية لتمكين منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من إنجاز ما وصفته “تفكيك البرنامج الكيميائي السوري”
منذ 39 mins
16 April، 2018
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