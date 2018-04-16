دانت لجنة دعم المقاومة في فلسطين في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها النائب السابق حسن حب الله، دان “العدوان الثلاثي الأميركي الفرنسي البريطاني الغادر على سوريا” معتبرة انه “يأتي في سياق تحقيق أهداف الكيان الصهيوني والقوى الإرهابية والرجعية العربية”، وأعلنت اللجنة “وقوفها الداعم والثابت إلى جانب الشعب السوري وقيادته التي تصدت للعدوان الغاشم ، مؤكدة “أن الحرب التي تخوضها أميركا وحلفاؤها في المنطقة ضد سوريا ومحور المقاومة لن تحقق أهدافها، ولن تفت من الأحرار والمناضلين، بل ستزيدهم أكثر قوة وإيمانا لتحقيق الانتصار الكبير”.

وحيت اللجنة “جموع المشاركين في مسيرات العودة الكبرى السلمية للاجئين الفلسطينيين “، مشددة على أن “الحراك الجماهيري، قد انطلق وسيتصاعد حتى تحقيق حلم العودة في تطبيق القرار 194، القاضي بعودة اللاجئين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام