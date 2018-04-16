قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي آي”، جيمس كومي الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غير مؤهل أخلاقيًا” ليكون رئيساً للولايات المتحدة. وأضاف كومي في مقابلة مع تلفزيون “إيه بي سي”، أن ترامب لا يُجسّد القيم الأمريكية التي تعبر عن جوهر الولايات المتحدة، متابعاً “لا أصدق تلك القصص التي تقول إن (ترامب) قد يكون غير مؤهل عقليًا أو أنه في مراحل مبكرة من الخرف. أعتقد أن ترامب غير مؤهل من الناحية الأخلاقية لأن يكون رئيسًا”.

وتابع كومي قائلًا “إذا تركنا الحبل على الغارب، فإننا لن نستطيع الوصول إلى الحقيقة، التي تشكل معيارًا لحياتنا العامة. القيم مسألة مهمة، وهذا الرئيس لا يعكس قيم هذا البلد”. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم كومي بالـ”كذب وتسريب معلومات سرية” لوسائل الإعلام على خلفية خلاف سياسي بين الطرفين. فيما يصف كومي قيادة ترامب للولايات المتحدة في كتابه بأنها نابعة من “أنانية وولاء شخصي”. وأقال ترامب كومي، في 9 مايو/أيار الجاري، بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، وذلك أثناء عمله في التحقيق بعلاقات فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا. وأعلن البيت الأبيض في مناسبات عدة، أن ترامب أقال كومي لـ”سوء تعامل” الأخير مع ملف المرشحة هيلاري كلينتون. غير أن سياسيين أمريكيين يربطون بين إقالة كومي، وقيادته للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب.

يشار أن كومي، قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، يونيو/حزيران الماضي، إنه “ليس لديه أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية”، إلا أنه “يثق أيضًا في أن هذا لم يكن عاملًا حاسمًا في تغيير نتيجة الانتخابات”.

المصدر: وكالة انباء الأناضول