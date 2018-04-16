للشاي الأخضر مزايا عدة من أبرزها المساعدة في تخفيض الوزن وترطيب أعضاء الجسم عند ارتفاع درجات حرارة الجو. ولكن هناك أيضاً بعض الآثار الجانبية للإكثار من تناول الشاي الأخضر، التي يجب ملاحظتها إذا ما ظهرت، حتى لا يأتي الأمر بنتائج عكسية. وقد جمعنا لكم بعضاً من هذه الآثار:

1. يحتوي الشاي الأخضر، مثله مثل القهوة، على مادة الكافيين، وإن كانت أقل من القهوة. لكن كثرة شرب الشاي الأخضر (أكثر من ثلاثة أو خمسة أكواب في اليوم) قد تؤدي إلى الأرق أو الغثيان أو الإسهال أو كثرة التبول.

2. وجدت بعض الدراسات علاقة بين فقدان الأجنة وتناول الشاي الأخضر. لذلك من الأفضل تجنب تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل أو الاكتفاء بتناول كوبين من الشاي الأخضر على الأكثر. وكذلك أثناء الرضاعة، ذلك أن مكونات الشاي الأخضر تنتقل إلى الرضيع عبر حليب الأم.

3. اهتمت بعض الدراسات بالتركيز على علاقة الشاي الأخضر بالوقاية من السرطان. ورغم أنها كشفت عن علاقة بينهما، إلا أن دراسات أخرى ترى أن مادة البوليفينول، الموجودة في الشاي الأخضر، تعرقل تأثير أحد الأدوية المستخدمة في علاج الورم النقوي المتعدد.

4. أثبتت بعض الدراسات أن تناول الشاي الأخضر خلال فترات الصيام التي يقوم بها البعض لتخليص الجسم من السموم قد يأتي بنتائج عكسية.

5. الإكثار من تناول الشاي الأخضر قد يؤدي إلى عرقلة امتصاص الحديد من الطعام، وبالتالي إلى فقر الدم.

6. الإكثار من تناول الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في البول وقد يسبب هشاشة العظام.

المصدر: dw.com