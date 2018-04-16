جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دعمه للضربة الثلاثية على سوريا التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا قبل يومين، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت مواقع الأسلحة الكيميائية ولا سبب لتصاعد التوتر، بحسب تعبيره.

وقال ستولتنبرغ اليوم الاثنين في لقاء مع قناة “سي إن إن ترك” إن “العملية الثلاثية وجهت ضربة لإمكانية تنفيذ النظام هجوم كيميائي جديد، والدول الثلاث وجهوا رسالة قوية للنظام”.

وأضاف ستولتنبرغ “لا سبب لتصاعد التوتر حيث قمنا بضرب المنشآت الكيميائية التابعة للنظام ووجهنا رسالة قوية”، وأكد “لا ننوي عزل روسيا”.

المصدر: سبوتنيك