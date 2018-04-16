افتتحت التداولات في بورصة هونغ كونغ، اليوم الإثنين، بانخفاض المؤشر الرئيسي على خلفية تدهور الوضع حول سوريا بعد غارات الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا، وفقا لبيانات التبادلات.

فقد انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة هونغ كونغ للأوراق المالية “هانغ سنغ” بعد افتتاح التداول في الساعة 9.39 (4.39 بتوقيت موسكو) بنسبة 0.43 بالمئة – إلى 30676.28 نقطة.

و كذلك افتتحت التداولات في بورصات الصين الرئيسية، على هبوط في المؤشرات الرئيسية على خلفية تدهور الوضع حول سوريا.

وانخفض المؤشر الرئيسي لمؤشر بورصة شنغهاي كومبوسيت إندكس، في الساعة 9.44 (4.44 بتوقيت موسكو) بنسبة 0.32 بالمئة إلى 3149.06 نقطة، وانخفض مؤشر شنتشن كومبوسيت إلى 0.3 بالمائة حيث وصل إلى 1828.91 نقطة.

المصدر: سبوتنيك