اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن الضربات الغربية ضد سوريا شكلت نجاحا عسكريا لكنه شدد على انها ليست إعلان حرب على سوريا. وقال إنه أقنع نظيره الأميركي دونالد ترامب بعدم سحب القوات الأميركية من الأرضي السورية. وقال ماكرون في مقابلة اعلامية “لقد نجحنا في العملية على الصعيد العسكري”.

وأشار الى رغبة فرنسية في إيجاد حل سلمي “شامل” للخروج من الازمة السورية وتابع أنه من أجل التوصل إلى “هذا الحل الدائم. يجب أن نتحدث مع إيران وروسيا وتركيا”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن ترامب بات الآن مقتنعا بضرورة الإبقاء على الوجود الأميركي في سوريا. موضحا “قبل عشرة أيام قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من سوريا. لقد أقنعناه بضرورة البقاء هناك … أؤكد لكم أننا أقنعناه بضرورة البقاء مدة طويلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية