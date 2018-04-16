أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعتقال الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع العراقية زياد القطان خارج البلاد وجلبه مخفورا إلى بغداد لمحاسبته عن قضايا الفساد المتهم بها.

وجاء في بيان نشره مكتب العبادي أنه استمرارا لحملة ملاحقة الفاسدين التي أعلن عنها العبادي و”بجهود ومتابعة حثيثة لملفات الفساد التي هدرت أموال العراق تمت متابعة أحد أكبر المتهمين بالفساد المدعو زياد القطان الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية” أي الفترة التي أعقبت سقوط النظام السابق قبل إجراء أولى الانتخابات التشريعية.

وأضاف البيان: “نشير إلى أن متابعة ملفات الفساد مستمرة وبجهود حثيثة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول كبير خارج العراق متهم بالفساد منذ بدء حملة محاربة الفساد فكل من عليه فساد لن يكون بمأمن من الملاحقة بغض النظر عن المدة التي حدث فيها الفساد”.

وكشف البيان أن القطان “متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها وبالتعاون مع الإنتربول وحاليا في يد الأجهزة الأمنية العراقية وسينال جزاءه العادل”.

المصدر: موقع روسيا اليوم