أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم الأحد، أنه أكثر من 59 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في الغوطة الشرقية.

وقال في إحاطة إعلامية: “بفضل جهود المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة وحكومة الجمهورية العربية السورية عاد 59003 شخص من سكان الغوطة الشرقية من مخيمات النازحين إلى منازلهم”.

كما أشار يفتوشينكو إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يقدم المساعدة الشاملة لضمان أمن وحرية عمل ممثلي البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تجري تحقيقاً حول قضية استخدام السلاح الكيميائي المزعوم في دوما.

المصدر: سبوتنيك