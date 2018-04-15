فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأحد في 15-4-2018.

ـ سيطر الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على قرية “الحمرات” بريف حمص الشمالي الشرقي، بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

وكان سلاح الجو السوري قد استهدف بسلسلة غارات تحركات ومقرات “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها في قرى “الحمرات، سليم، الحوير والقنيطرات” في المنطقة الواقعة بين ريف حماه الجنوبي الشرقي وريف حمص الشمالي الشرقي، بالتزامن مع قصف مدفعي دقيق استهدف مساحة واسعة من نقاط انتشار المسلحين في المنطقة.

دمشق وريفها:

ـ عثر الجيش السروي على نفق للسيارات وشبكة من الانفاق وراجمات صواريخ ومعمل لتصنيع الأسلحة والذخائر داخل المربع الأمني لمسلحي “جيش الإسلام” في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، كما عَثَرَ في منزل مسؤول “جيش الاسلام” على وثائق تثبت تصنيع مواد كيميائية.

ـ استشهد مدني واصيب 9 آخرين جراء اعتداءات ارهابية ب 7 قذائف صاروخية على حارة الجمعيات بحي التضامن في مدينة دمشق.

ـ لا صحة لما روجت له بعض القنوات الفضائية وتنسيقيات المسلحين عن حدوث غارات جوية على مواقع للجيش السوري والحلفاء في مدينة دير الزور وريفها.

درعا وريفها:

ـ قُتل شخص واُصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي كريم وشعارة بريف درعا الشمالي.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في بلدة الصعوة بريف دير الزور الشمالي الغربي بتهمة انتمائهم لداعش.

حلب وريفها:

ـ لا صحة لما روجت له بعض القنوات الفضائية وتنسيقيات المسلحين عن حدوث انفجارات في احدى مقرات حلفاء سوريا بجبل عزان بريف حلب الجنوبي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شابين لأسباب مجهولة على طريق السحارة _الأتارب في ريف حلب الغربي.

ـ دارت اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب الشاب محمد جميل حج موسى (١٩سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي جراء اعمال قنص طالت البلدتين من ناحية الصواغية المجاورة.

ـ سيطرت “هيئة تحرير الشام” على مدينة خان شيخون وقرى “الشيخ مصطفى، موقة، كفرعين، حيش، صهيان، الشيخ دامس، كفرمسدة، مدايا، العامرية، تل عاس وتلتها الاستراتيجية” وانتشرت في قرى “معرتماتر، جبالا، معرزيتا، كفرسجنة وركايا سجنة” في ريف إدلب الجنوبي بعد طرد “جبهة تحرير سوريا”.

وفي وقت لاحق استعادت “جبهة تحرير سوريا”، السيطرة على مدينة خان شيخون قريتي تل عاس وأم زيتونة وصوامع بسيدا وشركة كهرباء بسيدا بريف إدلب الجنوبي وعلى المشفى الوطني وتلة سوق الغنم على أطراف مدينة معرة النعمان بالريف ذاته، بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، واسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 مسلحين من “الجبهة” عند أطراف مدينة معرة النعمان خلال محاولتهم اقتحام المدينة.

فيما تمكنت “الجبهة” من أسر أحد مسؤولي “الهيئة” خلال الاقتحام.

ـ قُتل أحد المدنيين جراء اندلاع اشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” عند أطراف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي إثر محاولة “الهيئة” اقتحام المدينة وسط قصفٍ مدفعيٍ طال منازل المدنيين داخل المدينة.

حماه وريفها:

ـ سيطرت “هيئة تحرير الشام” على مدينة مورك ومعبرها في ريف حماة الشمالي، بعد اشتباكات مع “جبهة تحرير سوريا”.

حمص وريفها:

ـ اُصيبت امرأة جراء سقوط قذيفة صاروخية على حي المهاجرين بمدينة حمص مصدرها المجموعات المسلحة.

اللاذقية وريفها:

ـ تجمع حشد جماهيري في جامعة تشرين بمدينة اللاذقية، دعماً لانتصارات الجيش السوري وتنديداً بالعدوان الثلاثي على سوريا.

المصدر: الاعلام الحربي