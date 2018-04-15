قمة عربية في السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2018 - 22:37
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدّث في المهرجان الانتخابي الذي نظّمه حزب الله في بلدة مشغرة البقاعية
السيد نصر الله: محدودية الضربة اعتراف بقوة محور المقاومة وقدرتة على الحاق الأذى إن لم أقل الهزيمة بكل من يفكر بالعدوان
السيد نصر الله: ما حصل فجر السبت يجب أن يزيدنا ثقة بقوتنا ووجودنا وقدراتنا ومحدودية خيارات العدو رغم إمكاناته الكبيرة
السيد نصر الله: الشعب والجيش السوري والقيادة السورية ثقتهم أشد وأقوى من أي وقت مضى بعد الضربة الأميركية على سوريا
السيد نصر الله: يجب أن يسجل الأداء الممتاز والمتميز لقوات الدفاع الجوي السوري التي تمكنت من اسقاط عدد كبير من الصواريخ
السيد نصر الله: البنتاغون والجيش الأميركي يعرفون جيداً أن الذهاب الى مواجهة واسعة وعملية كبيرة لا يمكن أن تنتهي أو تمر
السيد نصر الله: عجّلوا بالضربة قبل أن يصل وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأنهم يعلمون أن الكيماوي مسرحية حقيقية
السيّد نصرالله: الضربة على سوريا شاهد على مستوى الغطرسة والإستبداد الأميركي أمّا البريطاني والفرنسي فكانا تبعا ًللعدوان
السيد نصر الله: نعلم ونجزم أن دولا خليجية كانت تمارس أعلى درجات التحريض على الادارة الأميركية للقيام بضربة عسكرية ضخمة
السيد نصر الله: أعتقد أنّ الضربة على سوريا ستعقّد الحل السياسي ومسار جنيف وقد تنسف مسار جنيف
السيد نصر الله: اذا كان هدف الضربة تغيير المعادلة لمصلحة "إسرائيل" أو بعض الدول الإقليمية فقد خاب أملهم
السيد نصر الله: نتيجة الضربة مزيد من الإحباط عبّر عنه قادة الجماعات المسلحة والمعارضة السورية وبعض الدول الإقليمية
السيد نصر الله: لا يوجد بنية تحتية للسلاح الكيماوي في سوريا وهذه أوهام وعند كل انتصار سنشهد مسرحية السلاح الكيماوي
السيد نصر الله: العدو الاسرائيلي بعد كل تجارب المقاومة في لبنان أجبن من أن يحرك دباباته وجنوده الى البقاع الغربي وراشيا
السيد نصر الله: التجارب تؤكد أن الانسجام بين الجيش والمقاومة والشعب الرد الاستراتيجي بمواجهة التفوق العسكري الاسرائيلي
السيد نصر الله: أؤكد أن الحضور القوي في المجلس النيابي والحكومة والدولة هو ضمانة حقيقية للمقاومة وللمعادلة الذهبية
السيّد نصر الله: نؤمن أن وصول أعضاء لائحة "الغد الافضل" يشكل مصلحة وطنية وقوة لكل المؤمنين بالمقاومة والداعمين لها
السيد نصر الله: بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري فإن مرشح حركة أمل هو مرشح حزب الله وقواعد حزب الله وحركة أمل معنيين بذلك
السيد نصر الله: حزب الله ممثل في لائحة "الغد الأفضل" عبر الأخ العزيز "أبو جعفر نصرالله" فهو يمثل حزب الله وحركة أمل
السيد نصر الله: ما نتوقعه من ماكينة حزب الله وكل الأخوة والأخوات الحضور الأقوى والأكبر والأهم في السادس من أيار
السيد نصر الله: نهر الليطاني والحفاظ على هذه الثروة المائية التي يتطلع اليها العدو من خلف الحدود أولوية بعد الانتخابات
السيّد نصر الله: هل في الخطاب التحريضي ضد المقاومة مصلحة لأهل البقاع الغربي وهي التي تشكل ضمانة لبقائهم العزيز؟
السيّد نصر الله: الضعيف سياسياً هو الذي يحول الصراع السياسي الى طائفي لأنه لا منطق له لذلك يلجأ الى استثارة العصبيات
السيد نصر الله: هذه اللائحة من خلال أعضائها هي الأقدر على وصل ما انقطع لتحقق مصالح أهل البقاع الغربي وراشيا
السيد نصر الله: مصلحة أهل البقاع الغربي وراشيا أن يعيشوا ويتواصلو معاً وأن يعودوا الى التعايش مع المحيط السوري
الرئيس نبيه بري: الانتخابات تمثل فصلاً تاريخياً في حياة لبنان واستفتاءً على بناء موقف انموذج المقاومة والعيش المشترك
الرئيس بري: نتمسك بالمعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة ولا تنازل عن كوب ماء واحد من مياه بحرنا
الرئيس بري: لتكون الانتخابات استفتاءً لنهج الوفاء للمقاومة حتى يمكننا بناء مجتمع المقاومة للعدو وللإرهاب والفساد
الجيش السوري يعلن تحرير كامل الغوطة الشرقية بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما
الرئيس السوري خلال استقباله وفدا من حزب "روسيا الموحدة": العدوان الثلاثي أثبت أن سوريا وروسيا تخوضان معركة واحدة
الرئيس بشار الأسد: دمشق وموسكو تخوضان معركة من أجل حماية القانون الدولي القائم على إحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها
الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني يؤكدان في اتصال هاتفي أن ضربة واشنطن وحلفائها لسوريا تضر بآفاق التسوية السياسية
الكرملين: الرئيس بوتين أكّد أن تكرار الضربات لسوريا في تجاوز للمواثيق الأممية يسبب الفوضى في العلاقات الدولية
وزير الخارجية الإيراني يدين خلال محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني العدوان الثلاثي على سوريا ويعتبره مثيراً للشكوك
قمة عربية في السعودية
منذ 1 ساعة
15 April، 2018
تقارير مصورة
انعقدت القمة العربية في السعودية تحت مظلة الخوف من الصواريخ اليمنية ..
المصدر:
المنار
القمة العربية
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