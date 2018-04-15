السيد نصر الله: الاميركي يعرف ان مسألة الكيميائي مسرحية ولذلك عجل العدوان قبل وصول وفد التحقيق الدولي الى دوما لفحص الواقع وتقديم تقريره – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2018 - 18:26
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الجيش السوري يعلن تحرير كامل الغوطة الشرقية بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما
العثور على نفق للسيارات وشبكة أنفاق داخل المربع الأمني لإرهابيي "جيش الإسلام" في دوما ووثائق تثبت تصنيع مواد كيميائية
الرئيس السوري يستقبل وفدا روسيا من حزب "روسيا الموحدة" ويبحث معه العلاقات والتطورات الاخيرة
الرئيس الاسد: العدوان الثلاثي اثبت ان سوريا وروسيا تخوضان معركة واحدة ليس فقط ضد الارهاب
الرئيس الاسد: دمشق وموسكو تخوضان معركة من اجل حماية القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول وارادة شعوبها
وزير الخارجية الايراني يدين خلال محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني العدوان الثلاثي على سوريا ويعتبره مثيراً للشكوك
الخارجية الروسية: قادرون على التصدي لأي تهديد والرد على أي ضغوط اميركية
أمين عام جامعة الدول العربية: آمل أن تتمكن الدول العربية من صياغة استراتيجية مشتركة تسهم في الدفع بالحل السياسي بسوريا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: سوريا أرض عربية ولا يجوز ان يُحلّ الصراع فيها الا وفقا لإرادة الشعب السوري
البابا فرنسيس يبدي انزعاجه من عدم الإتفاق على خطة دولية لإحلال السلام في سوريا رغم توافر الإمكانيات لدى المجتمع الدولي
الولايات المتحدة: تظاهرات في مدينة لوس انجلوس احتجاجا على العدوان الثلاثي على سوريا
قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية طالت 8 مواطنين فلسطينيين
حركة أمل نظّمت اللقاء السنوي للإغتراب اللبناني بإحتفال في برلين تخلله كلمة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي
الرئيس بري: الانتخابات تمثل فصلاً تاريخياً في حياة لبنان واستفتاءً على بناء موقف انموذج المقاومة والعيش المشترك
الرئيس بري: نتمسك بالمعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة ولا تنازل عن كوب ماء واحد من مياه بحرنا
الرئيس بري: لتكون الانتخابات استفتاءً لنهج الوفاء للمقاومة حتى يمكننا بناء مجتمع المقاومة للعدو وللإرهاب والفساد
السيد ابراهيم أمين السيد: الانتخابات بالنسبة الينا هي تأكيد على حق المقاومة وحمايتها والتصويت هو لإنتصار المقاومة
الوزير علي حسن خليل: موعدنا في 6 أيار للاقتراع للوائح الأمل والوفاء ولأن نجعل هذا اليوم يوم استفتاء على خيار المقاومة
النائب علي فياض: يحاربون ثنائي المقاومة والتنمية لأن ما نسعى اليه هو الحفاظ على الوطن والدولة وبناء المؤسسات
النائب حسن فضل الله: لم يعد مقبولا أن يكون لدينا في لبنان سلطة سياسية تتواطأ مع احتلال أو تسكت عن عدوانه
النائب نواف الموسوي: مسؤولون في الانتخابات عن المحاولة بأن نغير التوازنات في المجلس النيابي لإستعادة الدولة وإنقاذها
الجيش اللبناني: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 380 مترا
السيد نصر الله: الاميركي يعرف ان مسألة الكيميائي مسرحية ولذلك عجل العدوان قبل وصول وفد التحقيق الدولي الى دوما لفحص الواقع وتقديم تقريره
منذ 3 mins
15 April، 2018
التعليقات
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني
السيد نصر الله: خلال الايام الماضية وامام تهديدات ترامب وتغريداته العالم كله كان يعيش حالة قلق كبيرة وكان ايضا هناك مستوى كبير من الاحلام لاسرائيل وبعض الدول الاقليمية والجماعات الارهابية في سوريا
السيد نصر الله: مصلحة اهل البقاع الغربي وراشيا هو التواصل والعيش معا وعدم تحويل الصراع السياسي الى طائفي ومذهبي والضعيف يذهب الى مثل هذه الاتجاهات
السيد نصر الله: لائحة الغد الافضل التي اتهمت قبل ايام انها تمثل سوريا في الانتخابات نقول لهم ان هذه اللائحة هي الاقدر على وصل ما انقطع
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