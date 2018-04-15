دانت حركة “التوحيد الاسلامي” في بيان العدوان الثلاثي “الأميركي البريطاني -الفرنسي الحاقد، والمدعوم اسرائيليا، على الشعب السوري”.

واعتبرت “أن ما حصل انتهاكا صارخا لسيادة دولة مستقلة وهو الحلقة الثانية والمكملة للعدوان الصهيوني الاخير على مطار تي فور في حمص الاسبوع الماضي”.

واشارت حركة التوحيد في بيانها الى “ان ذلك يمثل تأييدا صريحا ومباشرا من ذلك الحلف للعصابات المسلحة التي لطالما رعاها ومولها ووفر لها أسباب الدعم المادي والسياسي والإعلامي، لا بل أثبتت الوقائع تدخله لنصرتها بعدما تراجع نفوذها في دمشق وجوارها، وأن المقاومة بلغت من القوة ما يجعلها لا تتأثر بهكذا اعتداءات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام