الغارات السورية تزامنت مع قصف مدفعي دقيق استهدف مساحة واسعة من نقاط انتشار المسلحين في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2018 - 13:59
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الجيش السوري يعلن تحرير كامل الغوطة الشرقية بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما
القيادة العامة للجيش السوري تعلن إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقها العدوان الثلاثي على أهداف في دمشق وخارجها
الرئيس السوري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني: هذا العدوان لن يزيدنا إلا تصميماً على الإستمرار في محاربة الإرهاب
الشيخ حسن روحاني: مستمرون في الوقوف إلى جانب سوريا وهذا العدوان لن يضعف عزيمة الشعب في حربه ضد الإرهاب
الخارجية السورية: عدوان أنظمة الغطرسة والهيمنة الغربية جاء نتيجة الشعور بالإحباط لفشل المشروع التآمري على البلاد
مصدر في الخارجية السورية: لم يكن غريباً أن يؤيد النظام الوهابي العدوان لا سيما استسلام أداته المتمثلة في "جيش الإسلام"
المصدر: البحرين التي أيدت العدوان الثلاثي على سورية لا تستحق الرد فلديها مشاكلها الداخلية التي يندى لها الجبين
المندوب السوري في الأمم المتحدة: لدينا وثيقة رسمية من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تؤكد خلو مركز برزة من أي نشاط كيماوي
الجعفري يدعو الدول الـ 3 إلى التوقف فوراً عن دعم الإرهابيين في سوريا والتوقف عن الكذب لتبرير العدوان
لافروف: الخطوات الغربية في سوريا غير قانونية وهم شنوا الضربة ضد سوريا بناء على تقارير من وسائل التواصل الإجتماعي
المندوب الروسي في مجلس الأمن: من المخجل أن يبرر العدوان على سوريا بإستخدام الدستور الأميركي بدل القانون الدولي
حرس الثورة الإسلامية في إيران: العدوان ضد سوريا سيكون عاملاً في تعزيز إرادة المقاومة ضد الإرهاب
رابطة علماء اليمن تدين العدوان على سوريا وتعلن الوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته
وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف: ندين العدوان على سوريا كونه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
الخارجية اللبنانية: القصف الصاروخي والغارات الجوية اللذين تعرضت لهما سوريا إعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة
القيادة العامة لقوات الصاعقة تدين العدوان على سوريا وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي
الإعلام الحربي: لاصحة لما أشيع عن غارة للعدو الإسرائيلي في ريف حلب الجنوبي وفي الجنوب السوري
فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تقدم مشروع قرار في مجلس الامن يتضمن تحقيقا حول الاسلحة الكيميائية في سوريا
الخارجية الاميركية: اميركا ستعود الى المفاوضات مع دمشق اذا كشفت الاخيرة عن الاسلحة الكيميائية التي بحوزتها
لاريجاني: مسارعة النظام السعودي على تقديم اموال شعبه لأميركا شجع الاخيرة على قصف سوريا
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله عصر اليوم الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
يديعوت احرونوت: مصادر اسرائيلية تعتقد ان منظومة الدفاع الجوي السورية نجحت في اسقاط عدد من الصواريخ الاميركية
يديعوت احرونوت: قلق اسرائيلي من تزويد روسيا لسوريا بصواريخ "اس ـ 300" ما سيقيد حركة سلاح الجو في العمل ضد سوريا
العراق: انطلاق عملية عسكرية لتفتيش الصحراء شمال الطريق الدولية غربي الانبار
الغارات السورية تزامنت مع قصف مدفعي دقيق استهدف مساحة واسعة من نقاط انتشار المسلحين في المنطقة
منذ 60 mins
15 April، 2018
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