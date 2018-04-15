توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاثنين قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

– الحالة العامة:

طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع ملحوظ بنسبة الرطوبة مما يشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة في الفترة الصباحية وانخفاض محدود بدرجات الحرارة ، يتحول مساء الى قليل الغيوم .

– الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

– الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ما بين 15 و 25 درجة، فوق الجبال ما بين 12 و 22 درجة، في الارز ما بين 7 و 15 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربيّة ، سرعتها بين ١٠ و ٢٥ كلم/س

– الانقشاع: متوسط ، يسوء محلياً في الفترة الصباحية بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٩٠%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٤°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٢ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية