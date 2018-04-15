التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون مسؤولا صينيا كبيرا في بيونغ يانغ ودعا الى تعزيز العلاقات مع بكين، كما ذكرت الاحد وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت الوكالة ان كيم التقى سونغ تاو مدير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذي يرافق فرقة فنية الى مهرجان الربيع الذي ينظم كل سنة في بيونغ يانغ في ذكرى ولادة مؤسس النظام كيم ايل سونغ في 1912.

وتأتي هذه الزيارة بعد اسابيع من البدايات الدبلوماسية للزعيم الكوري الشمالي الذي زار بكين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في اول رحلة له الى الخارج منذ توليه السلطة في نهاية 2011.

وقالت الوكالة ان كيم استقبل السبت الوفد الصيني في اجتماع نقل اليه سونغ تاو خلاله “تحيات حارة” من الرئيس الصيني، واجرى الرجلان “تبادلا لوجهات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك” كما اضافت الوكالة بدون ان تذكر اي تفاصيل.

وقالت ان “القائد الاعلى صرح انه سيعمل بشكل ايجابي على تطوير الصداقة التقليدية” بين كوريا الشمالية والصين “باتجاه مرحلة جديدة كما يتطلب العصر الجديد”.

واضاف كيم جونغ اون ان لقاءات اخرى وتعاونا عل مستوى عال بين بكين وبيونغ يانغ سيأتيان في وقت لاحق.

وترأس كيم مأدبة اقيمت على شرف الوفد الصيني، ونشرت صحيفة “رودونغ سينمون” صورا للمسؤولين الصينيين والكوريين الشماليين وهم يجلسون حول موائد دائرية في قاعدة كبيرة للاستقبال مزينة بصورة لكيم وشي وهما يتصافحان، وظهرت في صورة اخرى اوركسترا كورية شمالية مع صورة كبيرة للرئيس الصيني خلفها.

ويشارك عدد من الفنانين الاجانب في المهرجان الجاري في بيونغ يانغ حاليا، وشاركت الصين في كل دورات هذا المهرجان منذ 1986، باستثناء دورة العام 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية