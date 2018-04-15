دانت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية العدوان الأميركي الغربي الصهيوني “الرجعي العربي الغاشم على الجمهورية العربية السورية بذريعة اتهامها بتنفيذ هجوم كيماوي مزعوم في دوما بالغوطة الشرقية”.

واكدت القيادتان “أن الانتصار على هذا العدوان سوف يسرع في استكمال تطهير الأرض العربية السورية من قوى الإرهاب وجيوش الاحتلال التي جاءت لمساندة الإرهابيين وتمكينهم من الصمود لمواصلة حربهم بالوكالة، وينهي احلام الولايات المتحدة في تعويم مشروع هيمنتها على المنطقة والعالم، ويعمق مأزق كيان العدو الصهيوني، ويعزز قوى المقاومة في المنطقة وفلسطين المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام