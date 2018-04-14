دان الأمين العام لحركة “النضال اللبناني العربي” فيصل الداوود، في بيان “العدوان الثلاثي الأميركي البريطاني والفرنسي على سوريا، والذي انطلق من قواعد عسكرية في بعض الدول العربية وتركيا، والمدعوم إسرائيليا، والذي فشل في تحقيق أهدافه”.
واعتبر أنه “ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها سوريا، بل إن الحرب عليها قائمة منذ أكثر من سبع سنوات، دون أن تتمكن المؤامرة من إسقاط الدولة السورية، أو إخراجها من محورها المقاوم”.
وأكد أن “الجيش العربي السوري مع حلفائه، سجلوا انتصارات على الجماعات الإرهابية التكفيرية، وكان آخرها في كامل الغوطة الشرقية، التي استفزت أميركا وحلفاؤها، فاختلقوا ذريعة السلاح الكيميائي المستخدم في دوما، للتعويض عن خسارتها، بشن العدوان الثلاثي”.
ورأى أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعد بحرب واسعة على سوريا، لجأ إلى عملية عسكرية محدودة، وكانت نتائجها إسقاط دفاعات الجيش السوري لغالبية الصواريخ، التي أطلقت على مراكز أبحاث علمية ومطارات”.
وأكد أن “الجيش العربي السوري مع حلفائه، سجلوا انتصارات على الجماعات الإرهابية التكفيرية، وكان آخرها في كامل الغوطة الشرقية، التي استفزت أميركا وحلفاؤها، فاختلقوا ذريعة السلاح الكيميائي المستخدم في دوما، للتعويض عن خسارتها، بشن العدوان الثلاثي”.
ورأى أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعد بحرب واسعة على سوريا، لجأ إلى عملية عسكرية محدودة، وكانت نتائجها إسقاط دفاعات الجيش السوري لغالبية الصواريخ، التي أطلقت على مراكز أبحاث علمية ومطارات”.
المصدر: الوكالة الوطنية