أعلنت المتحدثة الصحفية باسم تمثيلية روسيا الدائمة لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، اولغا جيغالوفا، أن روسيا دعت لعقد اجتماع استثنائي للمجموعة المختصة بوقف إطلاق النار في سوريا يوم 16 أبريل على خلفية الضربة الغربية على سوريا.

وقالت المتحدثة لـ “سبوتنيك”: “بمبادرة روسيا كرئيس مشارك في المجموعة المختصة بوقف إطلاق النار تم اتخاذ قرار حول عقد اجتماع استثنائي للمجموعة يوم 16 أبريل”.

هذا ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، في وقت مبكر من اليوم السبت، عدوانا صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع. وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: سبوتنيك