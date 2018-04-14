بوتين في محادثة هاتفية مع أردوغان: تصرفات الدول الغربية في سوريا تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2018 - 23:54
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الجيش السوري يعلن تحرير كامل الغوطة الشرقية بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما
القيادة العامة للجيش السوري تعلن إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقها العدوان الثلاثي على أهداف في دمشق وخارجها
الجيش السوري يعلن أن دول العدوان أطلقت 110 صواريخ تجاه أهداف في البلاد والأضرار مادية
الرئيس السوري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني: هذا العدوان لن يزيدنا إلا تصميماً على الإستمرار في محاربة الإرهاب
الشيخ حسن روحاني: مستمرون في الوقوف إلى جانب سوريا وهذا العدوان لن يضعف عزيمة الشعب في حربه ضد الإرهاب
الخارجية السورية: عدوان أنظمة الغطرسة والهيمنة الغربية جاء نتيجة الشعور بالإحباط لفشل المشروع التآمري على البلاد
مصدر في الخارجية السورية: لم يكن غريباً أن يؤيد النظام الوهابي العدوان لا سيما استسلام أداته المتمثلة في "جيش الإسلام"
المصدر: البحرين التي أيدت العدوان الثلاثي على سورية لا تستحق الرد فلديها مشاكلها الداخلية التي يندى لها الجبين
المندوب السوري في الأمم المتحدة: لدينا وثيقة رسمية من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تؤكد خلو مركز برزة من أي نشاط كيماوي
الجعفري يدعو الدول الـ 3 إلى التوقف فوراً عن دعم الإرهابيين في سوريا والتوقف عن الكذب لتبرير العدوان
تجمعات شعبية حاشدة في محفاظات سورية عدة تأييداً للقيادة والجيش في التصدي لأي عدوان تشنه القوى المعادية للبلاد
لافروف: التصريحات التي سمعناها في دوما سمعناها سابقاً في خان شيخون والدول الـ 3 لم تقدم أدلة على استخدام الكيماوي
لافروف: الخطوات الغربية في سوريا غير قانونية وهم شنوا الضربة ضد سوريا بناء على تقارير من وسائل التواصل الإجتماعي
الخارجية الروسية: هدف الضربة الأميركية على سوريا كان لعرقلة عمل مفتشي منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في دوما
المندوب الروسي في مجلس الأمن: من المخجل أن يبرر العدوان على سوريا بإستخدام الدستور الأميركي بدل القانون الدولي
حرس الثورة الإسلامية في إيران: العدوان ضد سوريا سيكون عاملاً في تعزيز إرادة المقاومة ضد الإرهاب
وزير الدفاع الإيراني لنظيره السوري: على المستكبرين أن يعلموا أنهم لا يمكنهم زعزعة الإرادة الفولاذية لمحور المقاومة
الصين تدين العدوان على سوريا وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي وتؤكد أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة
السفير الأميركي في موسكو: الضربة في سوريا اقتصرت على أهداف محددة ذات صلة بالأسلحة الكيماوية وأبلغنا روسيا قبل حدوثها
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن "إنجاز المهمة" في سوريا ويقول إن الغارات "لم تكن لتحقق نتائج أفضل"
وزارة الحرب الأميركية تقول إن واشنطن لا تسعى إلى صراع في سوريا وأن العسكريين الأميركين تواصلوا مع روسيا قبل وبعد الضربة
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: وقت الحديث انتهى ونحن والبريطانيون والفرنسيون تحركنا بالفعل لمنع استخدام الكيماوي
قطر والسعودية والبحرين والكيان الإسرائيلي يعلنون تأييدهم الكامل للعدوان الثلاثي على سوريا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن ترحيبه بالعدوان على سوريا ويقول إن هذه "الضربة الثلاثية صائبة"
حلف شمال الأطلسي يعلن تأييده للعدوان على سوريا وعن عقد اجتماع طارئ في مقره بالعاصمة البلجيكية لمناقشة الوضع
المستشارة الألمانية تعلن تأييدها للعدوان على سوريا ووزير الخارجية يعلن أن برلين لن تشارك في العملية العسكرية هناك
الحكومة الأردنية: الحل السياسي هو السبيل والمخرج الوحيد للازمة في سوريا ويضمن استقرار البلاد ووحدة أراضيها وأمن شعبها
رابطة علماء اليمن تدين العدوان على سوريا وتعلن الوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته
وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف: ندين العدوان على سوريا كونه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
وزير الدفاع اللبناني يرفع بندقية الجيش اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة: سندافع عن آخر حبة تراب
الخارجية اللبنانية: القصف الصاروخي والغارات الجوية اللذين تعرضت لهما سوريا إعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة
القيادة العامة لقوات الصاعقة تدين العدوان على سوريا وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي
الإعلام الحربي: لاصحة لما أشيع عن غارة للعدو الإسرائيلي في ريف حلب الجنوبي وفي الجنوب السوري
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد المقبل الساعة 17:00 في بلدة مشغرة البقاعية
بوتين في محادثة هاتفية مع أردوغان: تصرفات الدول الغربية في سوريا تنتهك بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي (سبوتنيك)
منذ 30 mins
14 April، 2018
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