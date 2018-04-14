أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مساء اليوم السبت، محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في مقر إقامة الأخير في السعودية.

ونقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، عن بوغدانوف قوله، خلال لقائه عون، في الدمام، إن “روسيا تدعم لبنان، والمؤتمرات الدولية من أجله، وهي حريصة على التجاوب مع ما يطلبه”، مشدداً على أن “دعوة الرئيس عون إلى روسيا مفتوحة”.

وكان الرئيس عون توجه إلى السعودية، بعد ظهر اليوم، لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية التاسعة والعشرين التي تبدأ أعمالها غداً الأحد.

ويضم الوفد اللبناني إلى القمة العربية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، على أن ينضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى الوفد صباح غد الأحد.

المصدر: سبوتنيك