الموجز السوري: 14 _ 04 _ 2018

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أن، منظومات دفاعها الجوي تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان الثلاثي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأسقطت معظمها، في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة الذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح ثلاثة مدنيين.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تطهير كامل بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق من الإرهاب، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

وأضافت أن هذا الانتصار الكبير في اقتلاع الإرهاب وتحرير دوما منه يأتي كنتيجة طبيعية لالتفاف الشعب حول الجيش العربي السوري وهذا ما ظهر جانب جلي منه حينما خرج أهالي مختلف مناطق وقرى الغوطة الشرقية إلى الشوارع مطالبين الجيش العربي السوري بتحريرهم من الإرهاب واستعادة الأمن والأمان.

دمشق وريفها:

ـ نفى التلفزيون السوري تعرض مطار دمشق الدولي لأي عدوان، بالإضافة لمنطقة البحوث العلمية في مصياف بريف حماه.

دير الزور وريفها:

ـ استهدفت “قسد” مواقع مسلَّحي داعش في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بالقذائف الصاروخية.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من مسلحي “الجيش الحر” السابقين، في بلدة الكبر شرق مدينة التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي.

ـ أطلق مسلَّحٌ مجهول الهوية النار على أحد مسؤولي داعش السابقين في قرية محيميدة الواقعة تحت سيطرة “قسد” في ريف دير الزور الشمالي، إثر تسببه بتسليم اخ مطلق النار لتنظيم داعش سابقاً وإعدامه من قبل التنظيم، ما أدى إلى نشوب توتر في المنطقة وقيام “قسد” بحملة اعتقالات على خليفة الأحداث.

الحسكة وريفها:

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إن مدنيين اثنين قُتلا برصاص الجيش التركي أثناء محاولتهما العبور الى الجانب التركي من مدينة رأس العين الحدودية بريف الحسكة الشمالي الغربي.

حلب وريفها:

ـ تجمع حشد من الجماهير في ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب للتعبير عن الفخر بإنجازات الجيش السوري في التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا.

ـ أقامت الفعاليات الشعبية والثقافية في مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجير الراشدين الذي استهدف الأهالي المهجرين من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي واحتجاجا على العدوان الثلاثي (الأمريكي الفرنسي البريطاني) على سوريا.

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية قرب مطار النيرب شرق مدينة حلب مصدرها مسلحو “جبهة النصرة” في بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي الغربي، ليلة أمس ولم يتم تسجيل خسائر جراء ذلك.

ـ أُصيب شخصان، جراء انفجار لغمٍ أرضي، زرعه مجهولون في مدينة الباب، بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ أُصيب طفل بجروح، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة قباسين شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ نظم أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي، وقفة احتجاجية في ذكرى مرور عام على مجزرة تفجير الراشدين غرب حلب الذي استهدف أهالي البلدتين أثناء اجرائهم عملية التبادل ضمن اتفاق فيما بات يعرف اتفاق “البلدات الاربعة”، وطالب الاهالي برفع الحصار عن البلدتين وإعادة المخطوفين والمفقودين جراء التفجير.

ـ قُتل مسلَّح إثر إطلاق مجهولين النار عليه، قُرب بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي.

المصدر: الإعلام الحربي