اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال لقاء نتخابي أقيم في حسينية بلدة بريقع في قضاء النبطية، أن “الهدف من الانتخابات النيابية، هو ليس الوصول إلى البرلمان، بل هو مواصلة الخيار الذي التزمناه منذ العام 1982 وما قبله، خيار السيد موسى الصدر والأحزاب الوطنية الشريفة والمناضلة وخيار المقاومة وسيدها وخيار الرئيس نبيه بري”.

وفي كلمة في بلدة الشرقية في قضاء النبطية، بمناسبة ذكرى شهداء البلدة، قال رعد: “نحن نخوض الانتخابات النيابية من أجل أن نقوي وجودنا ككتلة نيابية مع حلفائنا في المجلس النيابي، ليكون دورنا وازنا وثقيلا ويؤخذ بعين الاعتبار بقوة لدى الطرف، الذي يأخذ القرار في البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام