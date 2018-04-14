وزير الدفاع اللبناني يزور معتقل الخيام ويضع اكليلا على نصب شهدائه و اكليلا اخر على نصب الجنود الاسبان العاملين في اليونيفيل الذين قتلوا في عدوان تموز بغارة اسرائيلية.