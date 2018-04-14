استنكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر، في بيان، “العدوان الثلاثي الاميريكي- الفرنسي- البريطاني على الشقيقة السورية”، مؤكدا انه “بسبب وقوف سوريا في طليعة دول محور المقاومة والممانعة كان استهداف مطاراتها وسيادتها بهذه الغارات”، موجها “تحية للجيش السوري الذي تمكن من حرف الصواريخ عن مسارها مما يؤكد ان قدرات هذا الجيش لا تزال عالية رغم حربه التي يشنها على الارهاب الذي يحاول منذ 7 سنوات افتراس سوريا”.

وقال: “ان الاحتقان الاقليمي والدولي يستدعي منا كلبنانيين التمسك أكثر من اي وقت مضى بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لحماية وطننا من اي حماقة اسرائيلية، وانها فرصة للوحدة لمراجعة حساباتنا والابتعاد عن الخطاب الغرائزي والطائفي والانطلاق الى رحاب الوطن الواسع بوحدته الوطنية الداخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام