“لا للعدوان الصهيوامريكي علىَ سوريا”، تحت هذا العنوان وبناء على دعوة شبابية في مدينة دورا جنوب الخليل، نظمت وقفة تضامنية مع سوريا ضد العدوان الثلاثي على سورية.

وعبر المشاركون في الوقفة التي جرت أمام مقر بلدية دورا عن تضامنهم الكامل مع الشعب السوري والدولة السورية، وأعلنوا عن رفضهم للعدوان وادانوا الدول المشاركة فيه.

ورفعت الأعلام السورية إلى جانب الأعلام الفلسطينية، ورفعت شعارات كان من بينها “أطفال سوريا يقصفون بنفس السلاح الذي يقتل أطفال فلسطين”، كذلك “سوريا قلعتنا الاخيره في مواجهة صفقة القرن”.

وتحدث المشاركون عن أهمية الدفاع عن سوريا في وجه الغطرسة الصهيوامريكية وما تمثله سوريا كحاضنة لقوى التحرر والثورة الفلسطينية، وأن ما تتعرض له حاليا من هجوم حربي إرهابي كعقاب لها في مواجهة الإرهابيين الذي ينفذون مخططا لتدمير الأمة العربية قاطبة وتمرير المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية.

المصدر: وكالة معاً