اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشّورى الإسلامي علاء الدّين بروجردي أن العدوان الثلاثي على سوريا كان للدّفاع عن الهيبة الامريكية المُراقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشّورى الإسلامي علاء الدّين بروجردي وفي ردّه على العدوان على سوريا، قال “الاعتداء الذي قامت به الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا على سوريا التي تُعتبر عضوًا في منظمة الأمم المتحدة هو عدوان مُدان. ويمكن القول إن هذا الهجوم الصّاروخي كان للدفاع عن الهيبة الامريكية المُراقة”.

وأضاف “بالاستناد إلى أن هذا العدوان كان واضحا، فعلى مجلس الامن أن يعقد جلسة لمناقشة مختلف أبعاد هذا الاعتداء ويمكن أن يكون لروسيا والصّين دورا مُهمًا في هذا الإطار”.

وأردف رئيس لجنة الأمن القومي “لا يجب تجاهل أن من قام بهذا العدوان هم ثلاثة من الدّول دائمي العضوية في مجلس الامن الدّولي، وإنّه من المؤسف أن يكون داعيي توفير الأمن في العالم هم ناقضي الأمن وخالقي الأزمات”.

وأشار بروجردي إلى أن ردّة الفعل الامريكية هي ردّة فعل انفعاليّة في مواجهة فشل سياسات الولايات المتّحدة في سوريا، وقال “الولايات المتحدة إضافة إلى حلفائها الأوروبيين والإقليميين تستثمر بشكل واسع ويخططون لتغيير الهيكلية السياسية في سوريا”.

وختم بروجردي بالقول “إذا أراد الأمريكيّون أن يستمروا بهذا الامر فإنّه من دون شك سيواجهون بردّات فعل، وبالتالي ستعرّض أمن المنطقة للخطر”.

المصدر: وكالة تسنيم