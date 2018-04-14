اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “اغتيال الرئيس رفيق الحريري يمهد للمشروع الإيراني الذي أراد الهيمنة على البلد وعلى المنطقة وإزاحة الرئيس الشهيد كي لا يعرقل هذا المشروع” على حد قوله . وشدد المشنوق، خلال جولة في الطريق الجديدة وفي رأس بيروت، على أن “هذا المشروع لا يزال مستمرا، منذ استشهاد الرئيس الحريري، وهدفه اليوم الهيمنة على بيروت وقرارها”.

ودعا إلى “المشاركة الكثيفة، في الاقتراع يوم 6 أيار، ضد هذا المشروع، من خلال دعم لائحة الرئيس سعد الحريري” معتبرا ان “نتائج مؤتمر سيدر ستؤسس لاستقرار اجتماعي واقتصادي وأمني من خلال تأمين فرص عمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام