منذ الدقائق الاولى للعدوان الثلاثي على سورية اعتلى السوريون في مدينة دمشق اسطح منازلهم لمتابعة ما يجري من تصد سوري لصواريخ العدوان، مهللين لكل صاروخ ينفجر في الأجواء.

حيث تصدت مضادات الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدواني الثلاثي وأسقطت حوالي 70 صاروخا قبل ان تصل إلى أهدافها، وحسب المصادر تم حرف عدد آخر من الصواريخ عن مسارها، لتستقر بعيداً عن الاهداف التي تم التخطيط لها من قبل حلف العدوان الثلاثي.

هذا وصدر بيان رسمي للجيش والقوات المسلحة السورية تحدث عن تصدي مضادات الجيش السوري للعدوان، بكفاءة عالية.

وفور انتهاء العدوان والتصدي الناجح له، كان الشعب السوري قد خرج إلى شوارع دمشق، مشكلين مسيرات عفوية تهتف للجيش السوري والقيادة، وتغنى السوريون بما أكدوا أنه انتصار جديد تحقق على هذا العدوان الثلاثي.

واحتشد المواطنون بكافة شرائحهم في ساحة الأمويين وسط العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى، حاملين الاعلام الوطنية ومؤكدين التفافهم حول الجيش والقيادة، واشادوا بتصدي الجيش للصواريخ الغربية بكفاءة شاهدها المواطنون بأعينهم وتحدثوا عنها.

المواطن السوري اليوم يؤكد فشل العدوان، من خلال ممارسة الحياة الطبيعية بعد احتفالات بالانتصار الذي يتغنى به السوريون.

الحياة في دمشق تسير بشكلها المعتاد، والمحال التجارية تمارس عملاً طبيعياً دون أي تعطيل او إغلاق.

المصدر: موقع المنار