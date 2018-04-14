دمشق وريفها:

ـ دخلت وحدات الامن الداخلي السوري الى مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، وتجمع عدد من أهالي المدينة، لاستقبالهم في مشهد طال انتظارهم له سنوات وهم يرزخون تحت وطأة إرهابيي “جيش الإسلام”.

دير الزور وريفها:

ـ استهدفت “قسد” مواقع مسلَّحي داعش في محيط بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بالقذائف الصاروخية.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من مسلحي “الجيش الحر” السابقين، في بلدة الكبر شرق مدينة التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي.

ـ أطلق مسلَّحٌ مجهول الهوية النار على أحد مسؤولي داعش السابقين في قرية محيميدة الواقعة تحت سيطرة “قسد” في ريف دير الزور الشمالي، إثر تسببه بتسليم اخ مطلق النار لتنظيم داعش سابقاً وإعدامه من قبل التنظيم، ما أدى إلى نشوب توتر في المنطقة وقيام “قسد” بحملة اعتقالات على خليفة الأحداث.

حلب وريفها:

ـ تجمع عدد من الجماهير حاشد في ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب للتعبير عن الفخر بإنجازات الجيش السوري في التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا.

ـ أقامت الفعاليات الشعبية والثقافية في مدينتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتفجير الراشدين الذي استهدف الأهالي المهجرين من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي واحتجاجا على العدوان الثلاثي (الأمريكي الفرنسي البريطاني) على سوريا.

ـ أُصيب شخصان، جراء انفجار لغمٍ أرضي، زرعه مجهولون في مدينة الباب، بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ أُصيب طفل بجروح، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة قباسين شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ نظم أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي، وقفة احتجاجية في ذكرى مرور عام على مجزرة تفجير الراشدين غرب حلب الذي استهدف أهالي البلدتين أثناء اجرائهم عملية التبادل ضمن اتفاق فيما بات يعرف اتفاق “البلدات الاربعة”، وطالب الاهالي برفع الحصار عن البلدتين وإعادة المخطوفين والمفقودين جراء التفجير.

ـ قُتل مسلَّح إثر إطلاق مجهولين النار عليه، قُرب بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي.

المصدر: الاعلام الحربي